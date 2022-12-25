4 قتلى وثلاثة مفقودين في تحطم حافلة في إسبانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد أن سقطت حافلة في نهر في شمال غربى إسبانيا، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم الأحد.

وانتشل عمال الإنقاذ جثتين من نهر ليريز في مقاطعة جاليسيا، صباح اليوم. وذكروا أن الحافلة فارغة الآن. وقالت خدمات الطوارئ والحكومة الإقليمية إن البحث جار عن ناجين.

ولم تحدد السلطات بعد هوية الضحايا، ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وكانت الحافلة متجهة من فيجو إلى لوجو وعلى متنها تسعة أشخاص، عندما سقطت من فوق جسر بالقرب من بيدري في وقت متأخر من المساء. وتم إنقاذ السائق وأحد الركاب الثمانية.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الحافلة كانت في وضع يتعذر الوصول إليه للغاية ومغمورة تقريباً بالمياه. ونزل عمال الإنقاذ من الجسر للوصول إلى الحافلة، وأعاق التيار القوي والأمطار عملهم.