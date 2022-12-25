استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بالسعودية

المصدر: د ب أ

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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة بالسعودية في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل 9 أعوام وذلك بالمنظار دون تدخل جراحي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد ، حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعه فرشاة أسنان أثناء تنظيف أسنانه.

وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء عدد من التحاليل والإشاعات لمعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي تم تحديد العلاج المناسب للطفل والتي أثبتت وجود فرشاة عالقة في المعدة وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي إلى انسداد معوي.

وأوضح أن العملية تمت بواسطة المنظار دون أية مضاعفات وبتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية، واستغرقت العملية 20 دقيقة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال أجرى 101 حالة تنظير هضمية لعام 2022 تكللت جميعها بالنجاح.