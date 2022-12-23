"إتش اند إم" تؤكد حقها في بيع ملابس تحمل صوراً وكلمات من أغاني جاستن بيبر

المصدر: رويترز

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قالت شركة هينيز اند موريتز (إتش اند إم) للملابس أمس الخميس إن لديها الحق في بيع منتجات تحمل صور وكلمات من أغاني جاستن بيبر، والتي سحبتها من المتاجر هذا الأسبوع بعد أن قال نجم البوب إن الشركة السويدية لم تحصل على موافقة منه.

وكتبت "إتش اند إم" في بيان "أكد صاحب ترخيص جاستن أن إتش اند إم لديها العقود الصحيحة وأنها اتبعت جميع إجراءات الموافقة الملائمة لكل تصميم مختار".

وحث بيبر يوم الاثنين متابعيه على إنستغرام، البالغ عددهم 270 مليونا، على عدم شراء المنتجات، وقال إنها "قمامة" ومعروضة للبيع دون موافقته. وسحبت إتش اند إم المنتجات من منافذ البيع.

وقالت الشركة "احتراما لجاستن، أزلنا المنتجات من موقعنا ومتاجرنا، ونعمل على إيجاد أفضل طريقة للاستفادة منها"، مضيفة أنها شريكة في سلع بيبر منذ العام 2016.

وكانت إتش اند إم، وهي ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، تعرض قطعا من الملابس تحمل صورا لبيبر أو اقتباسات من كلمات تغنى بها مثل (آي ميس يو مور ذان لايف)، أو "أفتقدك أكثر من الحياة"، من أغنية (جوست) "طيف".