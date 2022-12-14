1000 ريال سعودي غرامة إلقاء النفايات من نوافذ المركبات

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات السعودية فرض غرامة قدرها ألف ريال (266 دولارا أمريكيا) على من يلقي النفايات في الطرقات ومن نوافذ المركبات، مشيرة إلى أن مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها يبلغ الحد الأعلى لها 10 ملايين ريال.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء أن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية في المملكة، اعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

وحدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد غرامة ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف.

كما حدد غرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد غرامة قدرها 5 آلاف ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20 ألفا.