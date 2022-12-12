ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية غير القانونية في هولندا

المصدر: د ب أ

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ضبطت الشرطة الهولندية 219 كيلوغراماً من الألعاب النارية غير القانونية في شقة بمدينة ليليستاد بوسط البلاد اليوم.

وقالت الشرطة إنها قامت بعملية التفتيش بعدما عثر محققون على 12 كيلوغراماً من الألعاب النارية في سيارة ثلاثة من الشباب.

وقامت شركة خاصة بنقل الألعاب النارية والتعامل معها لتحييد خطرها.

وتم اعتقال الأشخاص الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً.

وقال الشرطي تشارلز لامينز: «يصعب تصوُّر لو كان قد حدث شيء خاطئ في ظل وجود هذه الكمية الكبيرة من الألعاب النارية».