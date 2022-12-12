وفاة ثلاثة أطفال سقطوا في بحيرة يغطيها الجليد بوسط إنجلترا

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بعدما سقطوا في بحيرة يغطيها الجليد بوسط إنجلترا مطلع الأسبوع.

وأضافت أنه جرى انتشال الثلاثة، وأعمارهم 11 و10 و8 سنوات، أمس الأحد وكانوا في حالة حرجة كما انتُشل طفل في السادسة من عمره ونقل للمستشفى وحالته لا تزال حرجة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان "لا تزال أعمال البحث مستمرة في البحيرة مع سعينا لمعرفة ماذا حدث بالضبط وما إذا كان هناك آخرون سقطوا في المياه".