انخفاض درجات الحرارة إلى 27 درجة تحت الصفر في الجبال السويسرية

المصدر: د ب أ

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شهدت الليلة الماضية طقسا باردا بشكل غير عادي بالنسبة لشهر ديسمبر في سويسرا.

وفي منطقة بافالورا الجبلية في أقصى شرق البلاد، انخفضت درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر على ارتفاع 1970 متر، بحسب محطة الأرصاد الجوية المحلية اليوم الاثنين.

وانخفضت درجة الحرارة في قرية لا بريفين غربي البلاد ليلة أمس إلى 3ر25 درجة مئوية تحت الصفر، أما الرقم القياسي لهذه القرية، فهو 8ر41 درجة مئوية تحت الصفر، وتم تسجيله في يناير من عام 1987، بحسب سلطات الأرصاد الجوية السويسرية.

