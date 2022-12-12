أمريكا.. عاصفة تقطع التيار الكهربائي عن كاليفورنيا وتتجه شرقاً

المصدر: د ب أ

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تسببت عاصفة قوية بالمحيط الهادئ في انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من السكان عبر مناطق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي تهدد كذلك بسقوط كثيف للثلوج والأمطار الغزيرة بالقرب من الساحل قبل أن تتحرك شرقاً.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، أن العاصفة القوية يمكن أن تؤدي إلى هبوب أعاصير في جنوب الولايات المتحدة وإلى تساقط الثلوج في شرق البلاد خلال الساعات المقبلة.

وكانت الثلوج قد تراكمت في ولايات واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا، السبت، ويمكن أن تسقط كميات إضافية من الثلوج تقدر بقدمين (60 سم) في أعلى قمم جبال سييرا نيفادا حتى اليوم الاثنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن الأمطار يمكن أن تغرق جنوبي كاليفورنيا، الأحد، مع هطول ما يصل معدله إلى 2 بوصة من الأمطار الغزيرة على طول الساحل والوديان وست بوصات في سفوح التلال.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 49411 من عملاء مرفق الكهرباء فى ساعة مبكرة من صباح الأحد.