قنبلة من الحرب العالمية تعكر فرحة العيد في ألمانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اضطرت السلطات الألمانية إلى مطالبة آلاف الأشخاص في منطقة غاردين بمدينة كيل، بمغادرة منازلهم لإبطال مفعول قنبلة يوم الأحد المقبل، وهو يوافق الأحد الثالث لعيد مجيء المسيح بحسب العقيدة المسيحية.

وقالت الشرطة في كيل، اليوم، إن القنبلة الأمريكية الصنع تزن 250 كيلوغراماً، وعثر عليها موظفو خدمة إزالة الذخائر المتفجرة في حوض لبناء السفن.

ويتعين إبطال مفعول القنبلة صباح يوم الأحد المقبل.

ولذلك يجب أن يغادر نحو 7500 شخص من القاطنين حول موقع القنبلة أماكن إقامتهم بحلول العاشرة صباحاً.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن هناك داراً للمسنِّين ضمن منطقة الإجلاء.

وأضافت أنه يمكن استخدام مقصف مدرسة هانز كريستيان أندرسن القريبة كمسكن بديل مؤقتاً.

كما سيتم إنشاء حواجز على الطرق المؤدية إلى موقع القنبلة.