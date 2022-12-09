ملياردير ياباني يختار نجوماً فنية لمرافقته في رحلة حول القمر

المصدر: رويترز

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كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، اليوم الجمعة، أن توب، نجم موسيقى البوب الكورية (كيه-بوب)، وستيف إيوكي، الموسيقي ومنسق الأغاني، سيكونان من أعضاء طاقمه الثمانية الذين ينوي اصطحابهم في رحلة حول القمر العام المقبل على متن أحد صواريخ شركة إيلون ماسك (سبيس إكس).

وحجز مايزاوا جميع مقاعد الرحلة القمرية الأولى للشركة التي يجري الإعداد لها منذ عام 2018 والتي ستتبع رحلته على متن مركبة الفضاء سويوز إلى محطة الفضاء الدولية التي استغرقت 12 يوماً العام الماضي.

وأعلن مايزاوا اختيار النجمين على تويتر وعلى موقع إلكتروني خاص بما يطلق عليه مشروع (دير مون).

وسيصبح قطب الموضة وطاقمه أول ركاب على متن رحلة لسبيس إكس، والتي ستحلق مروراً بالقمر في الوقت الذي تدشن فيه شركات تجارية، مثل بلو أوريجين المملوكة لجيف بيزوس، عصراً جديداً من السفر إلى الفضاء للعملاء الأثرياء.

ومايزاوا مولع بتويتر، وقد تفاخر بتحقيق الرقم القياسي العالمي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر التغريدات إعادة للنشر، عندما أعلن عن جائزة نقدية قدرها مليون ين (7300 دولار) لمئة فائز مقابل إعادة تغريدها.

واستخدم مايزاوا موقع التدوين المصغر لاختيار الطاقم المؤلف من ثمانية أفراد من شتى أنحاء العالم للانضمام إليه في رحلة القمر، قائلاً إن مليون شخص قدموا طلبات.

وتوب، وهو الاسم الفني لتشوي سونغ هيون الذي انفصل عن فرقة البوب الكورية بيج بانج، من بين الأعضاء البارزين الذين تم اختيارهم، إلى جانب إيوكي، الموسيقي الأمريكي الياباني ومنسق الأغاني (دي. جيه) الذي أسس والده سلسلة مطاعم "بنيهانا".

والممثل الهندي ديف جوشي أيضاً من بين المختارين للمجموعة، التي تتألف بشكل كبير من الفنانين والمصورين. واختيرت المتزلجة الأولمبية الأمريكية كايتلين فارينجتون والراقصة اليابانية ميو عضوين احتياطيين.

وقال مايزاوا (47 عاماً) يوم الاثنين في تغريدة إنه عقد اجتماعاً عبر الإنترنت مع ماسك وإنه يستعد "لإعلان مهم عن الفضاء".

وجمع مايزاوا ثروته من خلال تأسيس شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت (زوزو إنك).