السجن مدى الحياة على مهاجم قطار في باريس سنة 2015

المصدر: رويترز

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أيدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، حكماً بالسجن مدى الحياة على إرهابي فتح النار، في أغسطس عام 2015، على متن قطار فائق السرعة كان يسافر عبر شمال أوروبا.

وتمكن ثلاثة أمريكيين من السيطرة عليه قبل أن يقتل أي شخص.

وكان أيوب الخزاني مدججاً بالسلاح عندما شنَّ هجومه بعد لحظات من عبور قطار تاليس من بلجيكا إلى فرنسا.

وأدانت محكمة في باريس في ديسمبر، عام 2020، المتهم بمحاولة القتل بنية ارتكاب عمل إرهابي.

وأكدت محكمة الاستئناف القرار والحكم بالسجن مدى الحياة.

وذكرت أن الرجل سيقضي 22 عاماً على الأقل في السجن دون الحصول على فرصة الإفراج المشروط.