قتل وخطط لعمل إرهابي.. والمحكمة: يعاني حالة نفسية

المصدر: د ب أ

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أصدرت محكمة سويدية، اليوم، حكماً بإيداع رجل سويدي يبلغ من العمر 33 عاماً في مؤسسة للأمراض النفسية، لقتل طبيبة نفسية والتخطيط لعمل إرهابي.

وأصدرت المحكمة، المنعقدة في جزيرة جوتلاند الواقعة على بحر البلطيق، كذلك حكماً بدفع تعويضات لأقارب الطبيبة النفسية القتيلة تصل إلى ما يوازى نحو 68 ألف دولار.

وكانت الطبيبة النفسية، البالغة من العمر 64 عاماً، قد تعرضت للطعن فلقيت حتفها على يد الرجل بينما كانت في طريقها لحضور ندوة.

وأُدين الرجل أيضاً بحيازة أسلحة ومطاردة آني لوف، رئيسة حزب الوسط السويدي، بقصد مهاجمتها.

ورأت المحكمة في ذلك استعدادات من جانب الرجل لارتكاب عمل إرهابي.

واعترف الرجل بارتكابه الجريمة. وتشير الفحوص النفسية إلى أن الجاني كان يعاني حالة نفسية مرضية حادة وقت الهجوم.