ارتفاع متوسط العمر المتوقع للكوريين الجنوبيين إلى 83.6 سنة

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن متوسط العمر المتوقع للأطفال في كوريا الجنوبية الذين ولدوا العام الماضي بلغ 83.6 سنة، وهو أعلى من متوسط العمر في الدول المتقدمة الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن بيانات من مكتب الاحصاء في كوريا الجنوبية، أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2021 يشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بمتوسط عمر يبلغ 5ر83 عاما تم تسجيله في عام 2020.

ومقارنة بمتوسط العمر في عامي 1970 و 2000، فقد زاد متوسط العمر المتوقع بمقدار 21.3سنة و 7.6 سنة على التوالي.

ومن المتوقع أن يعيش البنين والبنات الذين ولدوا في عام 2021 لمدة 6ر80 عاما و 83.6 عاما على التوالي. ويتواصل انخفاض الفجوة بين الجنسين في متوسط العمر المتوقع، منذ أن بلغت ذروتها التي بلغت 8.6 سنوات في عام 1985.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية للرجال والنساء 2.9 سنة و 3.5 سنة أطول من متوسط العمر المتوقع في الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.