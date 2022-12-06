21 عاماً سجناً لسارق كلاب "ليدي غاغا"

المصدر: د ب أ

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حُكم على الرجل الذي أطلق النار على شخص يرعى كلاب المغنية الأمريكية "ليدي غاغا"، الاثنين، بالسجن لمدة 21 عاماً بسبب "هجومه العنيف".

وكان جيمس هوارد جاكسون واحداً من ثلاثة رجال وشريكين تورطوا في سرقة كلبي ليدي غاغا، "كوجي" و"جوستاف"، وهما من فصيل البولدوج الفرنسي وسرقا في هوليوود، في فبراير 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وخلال الحادث، أُطلق النار على ريان فيشر، الذي يرعى كلاب ليدي غاغا، بمسدس أثناء سيره ومعه كلاب النجمة في لوس أنجليس.

وبعد إطلاق النار، سرق المهاجمون اثنين من كلاب ليدي غاغا.

ولم يطعن جاكسون في تهمة واحدة بالشروع في القتل، حسبما قال مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين.

وحكم عليه على الفور بالسجن لمدة 21 عاماً.