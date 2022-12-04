هكذا فاجأ الأمير هاري الأيتام في عيد الميلاد

المصدر: د ب أ

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سجل الأمير البريطاني هاري، وهو يرتدي زي البطل الخارق «الرجل العنكبوت/ سبايدرمان»، رسالة عيد الميلاد لأطفال العسكريين الذين لقوا حتفهم في القتال، قائلاً لهم: «عيد ميلاد سعيد!».

وتحدث الأمير (38 عاماً)، وهو يرتدي زي الرجل العنكبوت، عن المشاعر المختلطة التي يتعين على الأيتام التعامل معها خلال موسم الأعياد، في الفيديو المسجل لمنظمة سكوتي ليتل سولدجر البريطانية.

وقال هاري: «عيد الميلاد هو الوقت الذي نفتقد فيه أحبابنا بشكل شديد للغاية، ولا بأس بذلك».

وأضاف: «لكن يمكن أن يثير ذلك أيضاً الشعور بالذنب، بسبب الاستمتاع على الرغم من عدم وجود الوالدين».

وأضاف الأمير، قبل أن يزيل قناع الرجل العنكبوت ويتمنى «عيد ميلاد سعيد» بابتسامة عريضة: «أنا هنا لأؤكد لكم أن والدينا يريدوننا دائماً مستمتعين».

ويتمتع هاري بعلاقات وثيقة مع الجيش في بريطانيا، إضافة إلى خبرته الشخصية في فقدان أحد والديه في سن مبكرة، عندما توفيت والدته ديانا عام 1977، في وقت كان هاري يبلغ فيه من العمر 12 عاماً.