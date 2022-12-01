أباطرة وادي السيلكون: إيلون ماسك الأشجع والأكثر إبداعاً على الكوكب

المصدر: رويترز

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احتفى قادة وادي السيليكون بإدارة إيلون ماسك لشركة تويتر، إذ ذهب المؤسس المشارك لنتفليكس ريد هاستينجز، إلى حد وصف أغنى أغنياء العالم بأنه "الشخص الأشجع والأكثر إبداعاً على هذا الكوكب".

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، الأربعاء، إنه حريص على رؤية كيف ستنجح إدارة ماسك للمحتوى في توتير، مشيراً إلى أنه من الجيد للمنصات أن تتخذ مناهج مختلفة.

وأضاف زوكربيرج، متحدثاً في مؤتمر: "يمكنك أن توافق أو لا توافق على ما يفعله إيلون أو كيف يفعل ذلك لكنني أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى كيف يتم ذلك".

وأردف: "أعتقد أنه لن يعمل كل شيء، لكنني أعتقد أن بعض الأشياء قد تنجح".

وقال هاستينجز إن ماسك لديه أسلوب إدارة مختلف عن أسلوبه لكنه أضاف: "أنا مقتنع بنسبة مئة في المئة أنه يحاول مساعدة العالم بكل مساعيه ومحاولاته".

وأضاف أن ماسك يؤمن بحرية التعبير ودوره في الديمقراطية.