أمر غريب.. قرية إيطالية صغيرة يوجد بها أكبر عدد معمرين في العالم

المصدر: د ب أ

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لا يحمل الطريق المؤدي إلى قرية "بيرداسدفوجو" الايطالية، التي يبلغ عدد سكانها 1780 نسمة، أي علامات تشير إلى شهرتها، رغم إدراجها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيلها أكبر عدد من المعمرين عالميا.

وأصبح المسنون مصدر فخر لسكان القرية الواقعة في إقليم سردينيا الإيطالي، وهناك صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود للمعمرين الذين بلغوا 100 عام، معلقة على جدران البيوت على طول الطريق الرئيسي، وأسماؤهم مسجلة تحتها وكذلك العام الذي ولدوا فيه.

غير أن كل هذه المعالم لا تبدو مثيرة للاهتمام، ومع ذلك ستشعر بالدهشة البالغة عندما تعلم، أنه يوجد بهذه القرية المغمورة أكبر عدد من المعمرين الذين بلغوا المئة عام، مقارنة بأي مكان آخر في العالم.

وتقديرا لما اشتهر به سكانها من طول العمر، أطلق أحد متاجر البيتزا بميدان بالقرية على نفسه اسم "بيتزا لونجيفيتا" أي "الحياة الطويلة".

ويسعى العلماء أيضا إلى فهم طول عمر سكان جزيرة سردينيا، ويخطط مشروع تشارك فيه جامعة ساساري بالجزيرة، في وضع طبقات متتابعة من 13 ألف عينة، من الحمض النووي لسكان مقاطعة أوجلياسترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أنسا الإيطالية، بينما يقول نائب رئيس الجامعة جافينو ماريوتي: "نأمل أن نبرهن على أن السكان يعيشون حياة جيدة في سردينيا، ويكون ذلك ايضا وسيلة لتسويق بلدنا".