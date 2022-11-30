فرنسا.. مصرع مغامر إثر قفزه من جسر ارتفاعه 200 متر

المصدر: د ب أ

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توفي أحد ممارسي رياضة القفز المظلي القاعدي (القفز من أماكن ثابتة) بعد أن قفز من فوق جسر ميلو السريع للسيارات في جنوبي فرنسا، نتيجة ما يبدو أنه قصور في عمل المظلة، وفقاً لما ذكرته إذاعة فرانس 3.

وتوفي الشاب البالغ من العمر 32 عاماً في مكان الحادث تحت جسر ميلو بعد أن قفز من ارتفاع 200 متر. ويبلغ ارتفاع الجسر المعلق بالكابلات الفولاذية عند أعلى نقطة له أكثر من 300 متر ويوصف بأنه أعلى جسر في العالم.

وتم فرض حظر على القفز من فوق الجسر منذ الصيف الماضي، وذلك استجابة لزيادة استخدامه من عدد من لاعبي القفز المظلي القاعدي.

وتفرض غرامة قدرها 150 يورو (155 دولاراً) على المخالفين بشكل متكرر.

وفي بعض الأحيان، كان العديد من الأشخاص يقفزون في يوم واحد.

وتم تقديم التماس للتوصل إلى اتفاق مع مشغلي الطرق السريعة "إيفايدج" للسماح بالممارسة، حسب فرانس 3.

ويتكون الشكل الشائع من القفز ببدلة مجنحة، بدلاً من المظلة، والتي تتمدد عندما يقفز من يرتديها وتسمح له بالطيران بعيداً عن نقطة القفز.