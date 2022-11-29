إنقاذ أكثر من 150 سلحفاة بحرية قبالة سواحل الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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قالت مؤسسة أمريكية معنية بالحفاظ على الكائنات البحرية يوم الاثنين إن أكثر من 150 سلحفاة بحرية تتلقى العلاج من حالات طبية تهدد الحياة ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم بعد إنقاذها قبالة ساحل ولاية ماساتشوستس بشمال شرق البلاد.

وذكرت مؤسسة "أكواريوم نيو إنجلاند" في بوسطن إن مستشفى السلاحف البحرية التابع له يعالج 120 سلحفاة من نوع "كيمب" المهددة بالانقراض و33 سلحفاة خضراء بعد أن أنقذتها محمية ماساتشوستس أودوبون ويلفليت باي للحياة البرية.

وبدأت السلاحف البحرية في الجنوح في شبه جزيرة كيب كود في المحيط الأطلسي في 18 نوفمبر.

وقال آدم كينيدي من المؤسسة: "كانت السلاحف البحرية المصابة بالإجهاد نتيجة البرد في السنوات الماضية تبدأ في الجنوح إلى الشاطئ في أواخر أكتوبر" وأضاف: "الطقس الأكثر اعتدالا يعني أن مياه خليج كيب كود تظل أكثر دفئا لفترة طويلة، وهو ما نعتقد أنه قد يكون علامة على تأثير تغير المناخ على خليج مين".

ويحدث الإجهاد بالبرد، الذي يشبه انخفاض حرارة الجسم، عندما تصبح الحيوانات محاصرة في خليج كيب كود ولا تستطيع الهجرة جنوبا إلى المياه الأكثر دفئا، وفقا للمؤسسة.

وبحسب المؤسسة، زاد عدد السلاحف البحرية المجهدة جراء البرد في ماساتشوستس بشكل مطرد من حوالي 50 سلحفاة في السنة في عام 2000 إلى أكثر من 700 في عام 2021.