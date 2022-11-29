متحف بلندن يعيد "برونزيات بنين" المنهوبة إلى نيجيريا

المصدر: د ب أ

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بدأ متحف هورنيمان الصغير في جنوب شرق لندن، العملية الرسمية لإعادة ملكية مجموعة قطع أثرية ثمينة منهوبة إلى نيجيريا، من بينها قطع من مجموعة يطلق عليها "بنين برونز"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" الاثنين.

وسلم متحف هورنيمان، الذي يضم بين جنباته مجموعة من 72 قطعة أثرية تم الاستيلاء عليها بالقوة من مدينة بنين بولاية إيدو في عام 1897، رسمياً، ملكية القطع الأثرية إلى الحكومة النيجيرية الاثنين.

ووصف هورنيمان إعادة الأشياء المنهوبة بأنها استجابة "أخلاقية ومناسبة" بعد الطلب الذي تقدمت به اللجنة الوطنية النيجيرية للمتاحف والآثار لإعادة تلك القطع.

ولا تزال هناك أسئلة تدور حول ما إذا كانت الآلاف من القطع الموجودة في مؤسسات كبيرة على مستوى العالم، ومن بينها المتحف البريطاني، سيتم إعادتها على الإطلاق.

وتم تسليم أول ست قطع يتم إرجاعها - ومن بينها لوحتان برونزيتان من بنين من القصر الملكي - إلى المسؤولين النيجيريين في حفل بمناسبة نقل ملكية 72 قطعة منهوبة.

وكانت القوات البريطانية قد قامت بنهب تلك القطع الأثرية في فبراير عام 1897.