إجراء أول تجربة طيران في العالم بوقود الهيدروجين

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة إيزي جيت وشركة رولز-رويس القابضة لأنظمة الطيران المدني والطاقة والدفاع أنهما زودتا محرك طائرة تجريبية بالهيدروجين في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.

وذكرت الشركتان أن الاختبار الأرضي كان خطوة رئيسة نحو إثبات أن الهيدروجين يتجه بقوة لأن يكون وقود طيران خالياً من الكربون.

وأجري الاختبار في موقع بوسكومب داون التابع لوزارة الدفاع في بلدة أمسبري بإنجلترا.

يُذكر أن إيزي جيت ورولز رويس شكلتا شراكة في يوليو الماضي، بهدف إظهار أنه يمكن استخدام الهيدروجين في مجموعة من الطائرات من منتصف عام 2030 فصاعداً.

وتعهدت الشركتان بالوصول إلى صفر الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.