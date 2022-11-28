7 قتلى على الأقل في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤول إيطالي، أمس الأحد، إن سبعة أشخاص على الأقل، منهم رضيع وطفلان، لقوا حتفهم في جزيرة إسكيا بجنوب إيطاليا، بعد أن دمر انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة إحدى البلدات الصغيرة.

وقال حاكم نابولي كلاوديو بالومبا في مؤتمر صحفي، إن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن العشرات من أفراد الإنقاذ هرعوا إلى الجزيرة وأن غواصين يجرون عمليات بحث في المياه قبالة الساحل.

وانفصلت موجة من الطين والحطام والحجارة عن أعلى جبل على الجزيرة، السبت، لتسقط فوق منازل وطرق في بلدة كاساميتشولا تيرمي ومحيطها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة من الجو مباني مدمرة من جراء الانهيار الأرضي وسيارات وقد انجرفت في البحر بسبب ما وصفه أحد السكان بأنه "شلال من المياه والطين".

وإسكيا جزيرة بركانية كثيفة السكان تقع على بعد نحو 30 كيلومتراً عن نابولي، وتجذب الزوار بما تتمتع به من حمامات مياه ساخنة وسواحل خلابة.

وعقدت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجا ميلوني اجتماعاً لمجلس الوزراء، الأحد، وأصدرت مرسوماً بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الكارثة، ومن بينهم نحو 230 شخصاً تم إجلاؤهم.