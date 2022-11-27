يعتديان على ابنتهما ويرغمانها على التسول

المصدر: د ب أ

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كشفت الشرطة في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، أنه قد ألقي القبض على زوج وزوجة بوسنيين في روما للاشتباه في قيامهما بالاعتداء البدني على ابنتهما البالغة من العمر 14 عاماً واسترقاقها، حيث تم إرغامها على التسول أمام سوبر ماركت.

وقالت الشرطة إنه تم عرض الفتاة للزواج من رجل لا تعرفه مقابل المال.

وبحسب تقرير الشرطة، فقد تعرضت الفتاة للضرب والحرمان من الطعام والاعتداءات اللفظية.

وأضافت الشرطة أن الأب البالغ من العمر 41 عاماً محتجز الآن، بينما تخضع زوجته، البالغة من العمر 36 عاماً، للإقامة الجبرية في المنزل.

وكانت الفتاة قد ذهبت إلى مركز الشرطة في شهر أكتوبر الماضي للإبلاغ عن سوء المعاملة، حيث كشفت وهي تبكي أنها تتعرض لسوء المعاملة منذ سنوات. وتلقت الفتاه الرعاية على الفور.