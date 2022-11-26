مهمة «ناسا» الاختبارية «أرتيمس1» تدخل إلى المدار حول القمر

المصدر: د ب أ

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بعد 10 أيام على إطلاق مهمة "ارتيمس1" غير المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، دخلت المركبة أوريون إلى مدار القمر.

وقالت ناسا، أمس، إن مراقبي الطيران في الوكالة "أجروا بنجاح عملية حرق لإدخال أوريون في مدار بعيد"، الأمر الذي يعني أن المركبة ستحلّق على بعد نحو 64 ألفاً و400 كيلومتر فوق القمر.

وأوضحت الوكالة أنه بسبب مسافة المدار، فإن الكبسولة ستستغرق نحو أسبوع للقيام بنصف لفة حول القمر، بعدها ستخرج من المدار القمري مجددا لبدء رحلة عودتها إلى الأرض.

ومن المقرر أن تحطم أوريون الرقم القياسي لأبعد مسافة تقطعها مركبة فضائية مصممة لنقل رواد الفضاء من الأرض، الرقم القياسي سجلته المركبة "أبولو 13" في عام 1970.

وقالت "ناسا" إن أوريون ستكون على أبعد مسافة من الأرض، على بعد أكثر من 430 ألف كيلومتر، في 28 نوفمبر الجاري.

وتهدف مهمة أرتيمس التابعة لـ"ناسا" إلى إنزال رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاماً.

وتأخذ مهمة أرتيمس الأولى، وهي غير مأهولة، المركبة الفضائية أوريون على بعد 64 ألف كيلومتر من القمر من أجل إظهار قدراتها.

وبعد نحو أربعة إلى ستة أسابيع، ستنتهي المهمة باختبار قدرة أوريون على العودة بأمان إلى الأرض.

وسيتبع ذلك أرتيمس 2، أول مهمة مأهولة لأوريون في رحلات الفضاء، وسيكون الهبوط على سطح القمر بمثابة الذروة لبعثات أرتيمس.

وتم تخصيص هذا الحدث التاريخي في الأصل لعام 2024، ومن المقرر حالياً أن يجري ذلك في أقرب وقت ممكن من عام 2025 .

وستنقل المهمة أربعة رواد فضاء إلى مدار قمري في مركبة الفضاء أوريون، حيث سينتقل اثنان منهم، أحدهما على الأقل امرأة، إلى مركبة هبوط تابعة لشركة سبيس إكس للاقتراب النهائي من القمر.