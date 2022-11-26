«أديداس» تحقق في سلوك غير لائق لمغني الراب ويست

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة أديداس، أمس، أنها تجري تحقيقاً بشأن مزاعم سلوك غير لائق من مغني الراب كاني ويست، الذي أنهت شراكتها معه أخيراً.

وبدأت شركة الملابس الرياضية الألمانية تحقيقاً، بعد مراجعة رسالة مجهولة تحدد بالتفصيل السلوك غير اللائق الذي قام به ويست.

وقالت أديداس، في بيان: «لم يتضح حتى الآن ما إذ كانت الاتهامات التي تم توجيهها في رسالة مجهولة صحيحة أم لا».

وتابعت الشركة: «إلا أننا نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، واتخذنا قرار بدء تحقيق مستقل في الأمر على الفور».

وجاء هذا الإعلان بعدما ذكرت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية مزاعم عن قيام مغني الراب، الذي قام بتغيير اسمه بشكل رسمي إلى يي، بسلوك غير لائق.