كوريا الجنوبية.. اعتقال رجل هدد بإحراق مبنى برلماني

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على رجل في الخمسينيات من عمره بتهمة التهديد بإحراق مبنى برلماني.

وتردد أن المشتبه به ويدعى كيم (57 عاماً) اتصل بالخط الساخن للطوارئ التابع للشرطة، وهدد بإضرام النار في مبنى الجمعية الوطنية الواقع في منطقة يويدو في سول، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الشرطة.

وبعد تعقب موقع المشتبه فيه، عثرت الشرطة على سيارته متوقفة على بعد نحو 700 متر من مجمع الجمعية الوطنية نحو الساعة 23:15 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة، إن مستوى الكحول في دم كيم كان زهاء 0.09% في ذلك الوقت، وهو مرتفع بما يكفي لإلغاء رخصة قيادته.

وقالت الشرطة إنها ستجري تحقيقاً في دوافعه.