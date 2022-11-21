مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

المصدر: د ب أ

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون جراء خروج قطار بضائع عن القضبان في الهند، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن الحادث وقع في محطة كوراي للسكك الحديدية في منطقة جاجبور بولاية أوديشا شرقي البلاد، مما أدى إلى اصطدام العربات بالركاب المنتظرين، وسقوط قتلى و جرحى بينهم.

قال مسؤولو سكة حديد الساحل الشرقي إن الحادث وقع حوالي الساعة 06:44 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان بعض الأشخاص ينتظرون على الرصيف وداخل قاعة انتظار قطار الركاب.

وأشار موظفو المحطة إلى أن سائق قطار البضائع الفارغ الذى كان ينتقل من دونجوابوسى إلى تشاترابور استخدم المكابح فجأة، مما تسبب فى خروج ثماني عربات عن مسارها، وارتطامها بالركاب الموجودين على الرصيف وفي قاعة الانتظار.