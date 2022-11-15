نشطاء المناخ يشوهون لوحة غوستاف كليمت في فيينا

المصدر: د ب أ

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ألقى نشطاء في مجال المناخ، اليوم، الزيت على لوحة غوستاف كليمت، التي كانت محمية بالزجاج، بمتحف "ليوبولد" في فيينا.

ونشر أعضاء مجموعة النشطاء في مجال البيئة "الجيل الأخير" مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر فيه أحد الأعضاء وهو يلقي سائلاً أسود على العمل الشهير "الموت والحياة". كما وضع أحد النشطاء يده على الزجاج الواقي.

وأكدت متحدثة باسم المتحف وقوع الحادث، وقالت: "من النظرة الأولى يبدو أن العمل بحالة جيدة"، مضيفةً أنه يتم الآن فحص اللوحة عن كثب.

ودفع النشطاء للقيام بهذا التصرف شركة النفط والغاز النمساوية المملوكة للدولة جزئياً "أو إم في"، التي قامت برعاية يوم مفتوح في متحف "ليوبولد"، اليوم.

وغرد أعضاء المجموعة: "أيدي الأشخاص الذين لا يزالون يبحثون وينقبون عن نفط وغاز ملطخة بالدماء، ولن يزيل أي قدر من الرعاية هذه الدماء أبداً".

وقام نشطاء في مجال المناخ بتصرفات مماثلة في متاحف مختلفة حول العالم هذا العام.