شرطة نيوزيلندا تفتح تحقيقاً بعد اختفاء 4 بيضات من مستعمرة للطيور

المصدر: د ب أ

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تحقق الشرطة في نيوزيلندا في اختفاء أربع بيضات مفقودة من مستعمرة للطيور في جزيرة ساوث آيلاند بالبلاد.

قالت إدارة الحفاظ على البيئة إنه تم اكتشاف فقدان بيضات لطائر القطرس الملكي الشمالي عند إجراء عمليات فحص روتينية في تياروا هيد بالقرب من دوندين.

ومنطقة تياروا هيد هي موقع البر الرئيسي الوحيد في العالم، الذي تتكاثر فيه طيور القطرس، ومطوق بالسياج بشكل كامل.

وقالت مديرة العمليات الإقليمية بإدارة الحفاظ على البيئة آني والاس، إن الاختفاء حدث غير عادي للغاية.

وقالت إنه "تتم إدارة ومراقبة المستعمرة منذ سنوات، ومن الغريب اختفاء البيض بدون أثر".

وقالت: "لا يزال من غير الواضح معرفة ما حدث، ونقوم بجمع اللقطات المصورة من كاميرات المراقبة والتحدث إلى مواطنين قد تكون لديهم معلومات ذات صلة. غير أن من المعتقد أن شخصا ما قد أخذ البيض، حيث لا يوجد أي مؤشر على أن حيوانات مفترسة قد التهمتها".

وقالت والاس إن الطيور عرضة للخطر على المستوى الوطني، ومهددة بفعل تغير المناخ وممارسات الصيد والتلوث البلاستيكي وفقدان الموائل.

والقطرس واحد من أكبر الطيور البحرية في العالم، حيث يبلغ طول جناحيه أكثر من ثلاثة أمتار. ولم يتبق سوى حوالي 17 ألف من هذه الطيور، وتنتشر على نطاق واسع عبر المحيط الجنوبي، ويتكاثر معظمها في عدة جزر في جزر تشاتام في نيوزيلندا.