تايلور سويفت تكتسح جوائز "إم.تي.في" للموسيقى الأوروبية

المصدر: رويترز

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فازت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز إم.تي.في للموسيقي الأوربية أمس الأحد، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة عشر دقائق عن أغنتيها المصورة (أول تو ويل).

وقد فازت سويفت بجائزة أفضل فنان وأفضل موسيقى بوب ​​وأفضل فيديو وأفضل فيديو طويل.

وفازت أيضاً نيكي ميناج بجائزتين لأفضل أغنية وأفضل موسيقى هيب هوب وفاز منسق الأغاني الفرنسي ومنتج التسجيلات ديفيد جوتا بأفضل جائزة إلكترونية وأفضل تعاون.

وتم بث الحفل على قناة إم.تي.في من دوسلدورف في غرب ألمانيا وشهد تكريم موسيقيين من البرازيل إلى كوريا الجنوبية.

وشارك في الحفل فرقة كالوش الأوكرانية، الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والتي قدمت أغنية "ستيفانيا".

وفاز نجم البوب ​​البريطاني هاري ستايلز في فئة "أفضل بث مباشر" وفازت لاليزا مانوبان المولودة في تايلاند بجائزة أفضل موسيقى كورية شعبية. وفازت فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية في فئة أكبر معجبين.