انفجار على خط سكك حديدية في الهند

المصدر: د ب أ

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وقع انفجار على خط للسكك الحديدية في مدينة أودايبور الهندية اليوم، قبل ساعات من مرور قطار أساروا - أودايبور السريع الذي تم افتتاحه أخيراً.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في جميع الاحتمالات، بما في ذلك التخريب، وفقاً لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية.

وأشار مسؤولون إلى أن متفجرات تلغيم استخدمت في الانفجار.

وذكر المسؤول بمركز الشرطة الذي تتبعه منطقة الحادث، أنيل كومار فيشنوي: «أبلغنا السكان المحليون بالانفجار في الصباح. لقد عثرنا على بعض المتفجرات على خط السكك الحديدية وهناك جهود تُبذل لتحديد المسؤولين عنها».