زلزال بقوة 5.8 درجة يهز جواتيمالا

المصدر: رويترز

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز جواتيمالا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة رغم عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد أقل من 11 كيلومترا من بلدة ماساجوا بالقرب من الساحل الجنوبي لجواتيمالا.

ولم تسجل وكالة مكافحة الكوارث في جواتيمالا على الفور أي أضرار نجمت عن الزلزال.

ولم تصدر السلطات في السلفادور المجاورة، حيث شعر الناس بالزلزال أيضا، تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).