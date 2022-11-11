وفاة ضابط شرطة وإصابة آخر بعد هجوم طعن في بلجيكا

المصدر: د ب أ

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قتل ضابط شرطة بلجيكي وأصيب آخر بعد هجوم طعن في العاصمة البلجيكية، بروكسل، حسبما أكد مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن الضابطين اللذين تعرضا للهجوم طلبا الدعم. وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم أصيب بعدة أعيرة نارية أطلقها أحد الضباط الذين وصلوا إلى مكان الهجوم.

وقالت النيابة العامة إن الجاني أصيب لكنه لم يقتل. ولم يتضح بعد ما إذا كان يتلقى العلاج في مستشفى.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عبر تغريدة في وقت متأخر من مساء الخميس، عن تعازيه لأقارب وأصدقاء الضابط القتيل.

