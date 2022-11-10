"نيكول" تتحول إلى إعصار في الطريق إلى فلوريدا

المصدر: د ب أ

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اشتدت قوة العاصفة نيكول لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى، وصاحبتها رياح تبلغ سرعتها 75 ميلاً في الساعة، وفقاً لآخر تحديث من المركز الوطني الأمريكية للأعاصير.

وذكرت شبكة (سي إن إن) أن العاصفة تبعد 25 ميلاً شرق شمال شرق فريبورت، في جزر البهاما، و105 أميال إلى الشرق من ويست بالم بيتش في فلوريدا.

وتواصل نيكول تتبع المسار غرباً بسرعة 12 ميلاً في الساعة نحو الساحل الشرقي لفلوريدا مع توقع أن تصل إلى اليابسة بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، وفقاً لما نقلته الشبكة الأمريكية عن خبراء الأرصاد الجوية.

وتضرب العاصفة الاستوائية نيكول شمال غرب جزر البهاما في طريقها إلى شرق فلوريدا، حيث من المتوقع أن تتحول إلى إعصار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وتسبب أمطاراً غزيرة ورياحاً مدمرة وربما أعاصير لبعض الأماكن التي لا تزال تتعافى من الإعصار "إيان".