سرب طيور يعطل رحلة طيران ساعات

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية أن رحلة تابعة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان تأخرت في الإقلاع ساعات أمس، بسبب دخول سرب من الطيور في أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن.

وذكرت الشركة، في بيان، مساء أمس، أن الحادث وقع أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن استعداداً للإقلاع إلى مطار الملكة علياء بالأردن، حيث دخل سرب من الطيور المهاجرة في المحرك الأيسر، ما أدى إلى إلغاء عملية الإقلاع.

وأضافت أن عملية إصلاح الضرر استغرقت خمس ساعات، حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك متجهة إلى الأردن في الرابعة عصراً.