اكتشاف تماثيل أثرية "ستصنع التاريخ" في إيطاليا

المصدر: د ب أ

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أعلن خبراء إيطاليون، الثلاثاء، اكتشاف مجموعة من 24 تمثالاً برونزياً قديماً، خلال أعمال تنقيب في بلدة سان كاسيانو دي باجني الإيطالية.

وقال عالم الآثار المسؤول عن أعمال التنقيب جاكوبو تابولي، إن العلماء وصفوا الاكتشاف بأنه مثير للغاية قائلين إن "الاكتشاف سيصنع التاريخ".

وتحدث وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجويليانو عن "كنز".

وقد حمى الطين والمياه الساخنة في الحمامات الحرارية التماثيل في الموقع الموجود في إقليم توسكانا على مدى 2000 عام.

ويبلغ طول بعض التماثيل نحو متر. وتردد أنها ترجع إلى الفترة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي التي تميزت بالتأثير الأتروسكي والروماني.

وإضافة إلى التماثيل، تم العثور على نحو 5 آلاف عملة معدنية من الذهب والفضة والبرونز.