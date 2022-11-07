مقتل امرأة حامل طعناً في الدنمارك ونجاة طفلها

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم، أن شاباً أفغانياً قُبض عليه في الدنمارك بعد اعتداء مميت على امرأة حامل.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به (24 عاماً)، صباح اليوم، بتهمة قتله المرأة البالغة من العمر 37 عاماً.

وقالت الشرطة إنه يجري الآن استجواب المتهم قبل أن تقرر محكمة غداً ما إذا كان سيتم حبسه احتياطياً.

وتعرضت المرأة الحامل لهجوم بسكين مساء الخميس الماضي، في بلدة هولبيك الصغيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب كوبنهاغن، بعد أن غادرت مناوبتها في دار لرعاية المسنين.

وحسبما أفادت الشرطة، فقد كانت المرأة أيضاً أفغانية.

وقام الجاني بسحبها من سيارتها وطعنها عدة مرات، وأعلن لاحقاً عن وفاتها في المستشفى.

وأعلنت الشرطة، يوم الجمعة، أن طفلها الذي لم يكن قد وُلد بعد، وهو ذكر، نجا بطريقة ما من الهجوم وأمكن إنقاذه.