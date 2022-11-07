ضبط 635 كيلوغراماً من الكوكايين بشحنة موز في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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ضبطت سلطات الجمارك في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا كمية ضخمة من الكوكايين مخبأة في شحنة موز.

وأوضحت الجمارك أن الكمية المضبوطة تبلغ 635 كيلوغراما، وتم ضغطها ولفها في رقائق معدنية ووضعها في عدة كراتين وإخفاؤها بين الموز. وتبلغ القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة نحو 44.5 مليون يورو.

وأعلن مكتب تحقيقات الجمارك في مدينة إيسن، اليوم، أن اكتشاف هذه المخدرات تم قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، وكان قد تم جلبها إلى ألمانيا في حاوية بحرية قادمة من الإكوادور عبر ميناء فليسنجن الهولندي.

وخلال تفريغ شحنة الحاوية، اكتشف عاملون من الشركة المستقبلة لشحنة الموز عبوات المخدرات.

وأبلغوا مكتب تحقيقات الجمارك في إيسن الذي تولى التحقيقات حالياً بتكليف من الادعاء العام.