مصرع شخصين وإصابة ثالث بانهيار شرفة مبنى في روسيا

المصدر: د ب أ

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قُتل شخصان ونُقل آخر إلى المستشفى بعد انهيار شرفة في الطابق الرابع في مدينة سوتشي الروسية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لإقليم كراسنودار لوكالة تاس اليوم.

وقالت: «وفقاً للمعلومات الأولية، انهارت شرفة في الطابق الرابع من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق».

وأضافت: «كان هناك ثلاثة أشخاص فيها. توفي اثنان، وهناك شخص في المستشفى، ويحقق مكتب المدعي العام في سوتشي في أسباب الحادث».

ويعود تاريخ بناء هذا المبنى إلى عام 1958 ويقع في وسط سوتشي. ولا توجد أضرار أخرى للمبنى، وفقاً للسلطات.