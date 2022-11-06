مقتل 4 أشخاص في حفل زفاف

المصدر: د ب أ

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قام سائق سيارة بدهس وقتل أربعة أشخاص، في هجوم يبدو متعمداً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد خلال مشاجرة بحفل زفاف بالقرب من مدريد، وفقا لما ذكره التلفزيون الإسباني.

وقد وقع الحادث في توريخون دي أردوز، على بعد 20 كيلومترا شرق العاصمة الإسبانية، وفقا لما ذكرته شبكة " ار تي في" نقلا عن الشرطة. وقد أصيب عدة أشخاص.

وتم في وقت ولاحق من اليوم توقيف سيارة بها خدوش، وتقل ثلاثة ركاب، في جنوب مدريد. ويتردد أن الركاب هما رجل وابنيه الاثنين، وكلاهما من القصر، وتم احتجازهم كمشتبه بهم. ومازال يتم البحث عن مشتبه به رابع.

ويتردد أن المشاجرة اندلعت خارج مطعم بعد فترة قصيرة من الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يعرف سبب المشاجرة.