إسبانيا تضبط أكبر كمية ماريجوانا على مستوى العالم بقيمة 64 مليون دولار

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة الإسبانية اليوم السبت إنها ضبطت 32 طنا من الماريجوانا المعبأة، قيمتها لا تقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار)، وإنها أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وداهمت الشرطة سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية تحمل اسم "الحدائق". وتم اعتقال تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان "صادر الحرس المدني أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن".

وأوضح أن الكمية "تعادل نحو 1.1 مليون نبتة".

وقالت الشرطة إن العصابة جففت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وتم القبض على العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي لكن لم يتم إعلان تفاصيل العملية سوى اليوم السبت.

وفي يونيو ، قالت مصلحة الضرائب الإسبانية، خلال إشارة إلى عملية مختلفة لمكافحة المخدرات، إن قيمة القنب "تتراوح بين 2300 و2500 يورو (2290.80 و2490 دولارا) للكيلوجرام".

