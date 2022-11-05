السجن لأحد نشطاء المناخ بعد الهجوم على لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»

المصدر: د ب أ

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أصدرت محكمة هولندية حكما بالسجن لمدة شهرين بحق ناشط ثالث من نشطاء المناخ بعدما شن هجوما على لوحة عالمية شهيرة هي "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"،" للفنان يوهانيس فيرمير في لاهاي.

ولم تتضرر اللوحة الموضوعة في إطار زجاجي بمتحف ماورتشهاوس في لاهاي خلال الهجوم.

وكان المحتج، وهو من بلجيكا، قد سكب صبغة حمراء على ناشط مناخ آخر في متحف ماورتشهاوس الأسبوع الماضي ثم لصق يده بالحائط خلف اللوحة.

وقال المحتج أمام القاضي إنه نادم على فعلته. وقال المحامي الموكل للدفاع عنه إنه سيطعن في الحكم.

وكانت المحكمة قد قضت بسجن رجلين آخرين شاركا في الهجوم لمدة شهرين مساء الأربعاء الماضي. وتقدم أحدهما بطعن في الحكم. وقام أحد الناشطين بلصق رأسه بالغراء على الزجاج الواقي للوحة، بينما قام الآخر بتصوير الاحتجاج.