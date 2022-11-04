ضبط معمل مخدرات شرقي لبنان

المصدر: د ب أ

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نفذت قوة تابعة للجيش اللبناني، اليوم، عملية مداهمة في بلدة حوش بردى في بعلبك شرقي لبنان، وضبطت معملاً لتصنيع المخدرات، وكميات من مخدر الحشيش.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: «داهمت قوة من الجيش في بلدة حوش بردى بعلبك مزرعة، وضبطت داخلها معملاً لتصنيع المخدرات».

وضبطت كمية من مخدر الحشيش وآلات لتصنيع المخدرات وأمتعة عسكرية وذخائر حربية.

يُذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.