إصابة عسكري ومقتل مطلوب في لبنان

المصدر: د ب أ

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أصيب عسكري في الجيش اللبناني، اليوم، أثناء ملاحقة دورية تابعة لمخابرات الجيش في منطقة جبل لبنان لأحد المطلوبين الذي أطلق النار على عناصر الدورية عند محاولة توقيفه، فقُتل بعد رد عناصر الدورية على إطلاق النار.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه «أثناء ملاحقة دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل لبنان لأحد المطلوبين لدى فراره بسيارة يقودها شخص آخر، وعند محاولة توقيفه، أطلق النار على عناصر الدورية وأصاب أحد العسكريين بجروح، فردت العناصر بالمثل، ما أدى إلى مقتله وتوقيف من كان برفقته».

وأضاف البيان أنه «تم ضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار، إضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي».

وبحسب البيان تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.