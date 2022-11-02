مقتل 3 أشخاص جراء سقوط سيارة في بركة ماء بالهند

المصدر: د ب أ

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قتل ثلاثة شبان وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة أمس الثلاثاء عندما خرجت سيارتهم المسرعة عن السيطرة وسقطت في حفرة بعمق 3 أمتار تقريبا في مدينة "هارودي" بولاية أوتار براديش بشمالي الهند، بحسب الشرطة.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية أن الحادث وقع على طريق سانديلا-بانجارماو التابعة لمركز شرطة كاسيمبور عندما كانت مجموعة من ستة شبان في طريقهم لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء.

وكانت السيارة تنطلق بسرعة عندما فقد قائدها السيطرة عليها أثناء محاولته تفادي الاصطدام بمركبة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس.

وقالت الشرطة إن السيارة سقطت في حفرة مملوءة بالمياه بعمق 3 أمتار تقريبا.