"سبيس اكس" تطلق قمرها "فالكون هيفي" في رحلة سرية إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

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انطلق الصاروخ القوي "فالكون هيفي" الذي طورته شركة سبيس أكس من مركز كينيدي للفضاء اليوم الثلاثاء، حاملا شحنات سرية لقوة الفضاء الأمريكية. وبذلك يعود الصاروخ فالكون هيفي إلى الفضاء بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام.

وانطلق الصاروخ في ضباب كثيف الساعة 09:41 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعد هذه الرحلة جزءا من مهمة تسمي "يو اس اس اف 44"، وهي أول مهمة تشغيلية لأمن الفضاء القومي يقوم بها الصاروخ فالكون هيفي، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وبعد الاقلاع، انفصل المعززان الجانبيان للصاروخ فالكون هيفي وهبطا على اثنتين من منصات هبوط سبيس اكس قبالة سواحل فلوريدا. وسقط الجزء السفلي من معزز المركز الأساسي إلى الأرض كما كان مخططا، و لم تحاول سبيس أكس استعادته.

ومن المتوقع أن يصعد الجزء الأعلى من معزز المركز الأساسي إلى الفضاء ليضع حمولات قوة الفضاء في مدارها المحدد على بعد نحو 22 ألف ميل فوق الأرض. وبسبب الطابع السري للمهمة، أنهت سبيس أكس البث قبل انتهاء الرحلة وفصل الحمولات.

وكان آخر إطلاق للصاروخ في يونيو 2019 بمثابة مهمة اعتماد لقوة الفضاء الأمريكية، حيث مهد الطريق للمركبة إلى إطلاق حمولات للأمن القومي.