العثور على أسرة كاملة متوفية وأصابع الاتهام تشير إلى الأب المنتحر

المصدر: د ب أ

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عثر على طفلين ووالديهما ميتين في منزلهم في إقليم "بريتاني" على الساحل الجنوبي لفرنسا.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن قتل أفراد الأسرة يبدو أنه يرتبط بانفصال الوالدين، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام في مدينة "بريست" ليل الأحد.

ووفقا للتقرير، فقد عثرت خدمات الطوارئ على الرجل/41 عاما/ مشنوقا. وعلى طفليه /8 أعوام/ و/11 عاما/ راقدين ميتين في سريريهما، وزوجته /38 عاما/ جثة هامدة في سرير الزوجية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجثث لم تكن بها إصابات خارجية ولم يكن هناك دليل على استخدام أسلحة. ومن المفترض أن توفر عمليات التشريح معلومات عن أسباب الوفاة.

وكان رجال الدرك والإطفاء قد توجهوا إلى المنزل الواقع في قرية "كارانتيك" صباح الأحد لأن أم المرأة لم تتمكن من الوصول إليها منذ يوم السبت واتصلت بخدمات الطوارئ.