يهرب "الميثامفيتامين" داخل حلوى "الدونات"

المصدر: د ب أ

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اعتقد أحد مهربي المخدرات أنه اختار مكانا مثاليا لإخفاء مخدراته عندما استبدل المربى في حلوى "الدونات" بمخدر الميثامفيتامين أو"الكريستال ميث"، لكن الشرطة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ألقت القبض عليه الأحد.

يشار إلى أنه أثناء تفتيش قطار قادم من التشيك في منطقة فرانكونيا العليا، عثر مسؤولو الحدود على الميثامفيتامين في حلوى "الدونات" لدى رجل يبلغ من العمر 33 عاماً. وقال متحدث باسم الشرطة: "كانت هذه أول مرة في منطقتنا-لم يحدث من قبل أن تم استخدام حلوى الدونات للتهريب".

وتم إدخال أكياس المخدرات في المكان الذي يتم فيه حقن المربى بشكل طبيعي في حلوى "الدونات".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الظروف العامة للتفتيش دفعت الضباط إلى إلقاء نظرة فاحصة على حلوى "الدونات". وعندما تم تقطيع المعجنات، تم العثور عن الميثامفيتامين.