ناشطتان في مجال المناخ تلتصقان بديناصور في متحف ببرلين

المصدر: رويترز

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ألصقت امرأتان نفسيهما في أحد الحواجز المحيطة بديناصور معروض في متحف برلين للتاريخ الطبيعي أمس، في أحدث احتجاج من تنظيم نشطاء المناخ، مناشدين الحكومة الألمانية بأن تكثف تدابيرها في مكافحة التغير المناخي.

والتصقت الناشطتان في الحواجز المحيطة بهيكل الديناصور الذي عاش منذ ملايين السنين، وأمسكتا لافتة مكتوب عليها: «ماذا إن لم تكن الحكومة مسيطرة على الوضع؟».

وقالت كاريس كونيل (34 عاماً)، وهي إحدى الامرأتين: «انقرضت الديناصورات لأنها لم تستطع تحمل التغيرات المناخية الضخمة. وتهددنا الظروف نفسها».

وقالت جماعة (ذا لاست جينيريشن) أو «الجيل الأخير»، وهي الجماعة المنظمة للاحتجاج، إن ألمانيا يجب أن تخفض الانبعاثات فوراً لإيقاف حالات الانقراض الجماعي للكائنات، وناشدت برلين بأن تفرض حداً على السرعة على الطرق السريعة.

ووضعت الحكومة الألمانية أهدافاً لتقليل ثاني أكسيد الكربون، والتخلص تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045، ولكنها لم تضع حداً للسرعة في شبكة الطرق السريعة بالبلاد.

واستمر الاحتجاج 20 دقيقة حتى وصول الشرطة. واستغرق إطلاق سراح الامرأتين من الحواجز 40 دقيقة أخرى.

وقال متحف التاريخ الطبيعي إنه رفع دعوى جنائية بتهمة التعدي على الممتلكات وإتلافها.