زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، أن زلزالين بلغت قوة أحدهما 1ر4 درجة، ضربا مقاطعة جويسان وسط البلاد اليوم السبت، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة الأرصاد قولها إن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5ر3 و 1ر4 درجة ضربا قرية جانجيون، شمال شرق جويسان، في الساعة 08:27 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوكالة إن الزلزال الأخير يعد الأقوى الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام.

وقالت الوكالة الوطنية للإطفاء إنها لم تتلق بعد أي تقارير عن أضرار أو إصابات منذ أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 1ر4 درجة المنطقة لكنها تلقت 65 تقريرا حتى الآن عن رصده على مستوى البلاد.

وأمر رئيس الوزراء هان داك-سو السلطات بالتحقق من الأضرار المحتملة الناجمة عن الزلازل، وكذلك إجراء عمليات تفتيش للخدمات على مستوى البلاد، مثل الكهرباء والاتصالات، لمنع حدوث أي خلل.